土耳其议会批准了由安卡拉、沙特阿拉伯和巴基斯坦缔结的《麦加共同防御协议》。在也门胡塞武装袭击沙特王国的背景下，该文件为土耳其向沙特阿拉伯提供军事支持创造了可能性，《耶路撒冷邮报》报道。

集体防御原则

这三个地区国家于8月签署了该协议，上个月协议被提交至土耳其议会批准。协议规定，对任何一方参与者的攻击将被视为对条约所有缔约方的攻击。

上个月，一名执政党议员对路透社表示，土耳其还将向议会提交一项授权，允许根据该协议在沙特阿拉伯部署土耳其军事人员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

沙特阿拉伯与叙利亚的接触

与此同时，沙特阿拉伯和叙利亚的国防部于周三签署了一项军事合作协议。据该报报道，此事发生在叙利亚总统艾哈迈德·沙拉访问利雅得期间；他在当地一个月内第二次会见了沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼。

沙特与叙利亚军事协议的细节未被披露。路透社报道称，叙利亚曾考虑在针对胡塞武装的战争中协助沙特阿拉伯，《耶路撒冷邮报》将胡塞武装描述为受到伊朗支持。叙利亚国家媒体报道称，叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼证实，关于叙利亚可能加入麦加联盟的讨论仍在进行。

关注我们在