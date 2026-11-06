Парламент Туреччини ратифікував Мекканську оборонну угоду — Jerusalem Post

Парламент Туреччини ратифікував Мекканську угоду про спільну оборону, укладену між Анкарою, Саудівською Аравією та Пакистаном. Документ відкриває можливість для надання Туреччиною військової підтримки Саудівській Аравії на тлі атак єменських хуситів на королівство, повідомляє Jerusalem Post.

Принцип колективної оборони

Угоду три регіональні держави підписали в серпні, а минулого місяця її передали до турецького парламенту для затвердження. Вона передбачає, що напад на одного з учасників розглядатиметься як напад на всі сторони договору.

Минулого місяця депутат від правлячої партії заявив Reuters, що Туреччина також внесе до парламенту мандат, який дозволить розгорнути в Саудівській Аравії турецький військовий персонал у межах цієї угоди.

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Контакти Саудівської Аравії та Сирії

Тим часом міністерства оборони Саудівської Аравії та Сирії в середу підписали угоду про військову співпрацю. За даними видання, це сталося під час візиту президента Сирії Ахмеда аш-Шараа до Ер-Ріяда, де він вдруге за місяць зустрівся із саудівським наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Деталі саудівсько-сирійської військової угоди не оприлюднювали. Reuters повідомляв, що Сирія розглядала можливість допомоги Саудівській Аравії у війні проти хуситів, яких Jerusalem Post характеризує як підтримуваних Іраном. Міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шайбані, за повідомленням сирійських державних медіа, підтвердив, що тривають обговорення можливого вступу Сирії до Мекканського альянсу.

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