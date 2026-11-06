Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение о совместной обороне, заключенное между Анкарой, Саудовской Аравией и Пакистаном. Документ открывает возможность предоставления Турцией военной поддержки Саудовской Аравии на фоне атак йеменских хуситов на королевство, сообщает Jerusalem Post.

Принцип коллективной обороны

Три региональных государства подписали соглашение в августе, а в прошлом месяце оно было передано в турецкий парламент для утверждения. Оно предусматривает, что нападение на одного из участников будет рассматриваться как нападение на все стороны договора.

В прошлом месяце депутат от правящей партии заявил Reuters, что Турция также внесет в парламент мандат, который позволит развернуть в Саудовской Аравии турецкий военный персонал в рамках этого соглашения.

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Контакты Саудовской Аравии и Сирии

Тем временем министерства обороны Саудовской Аравии и Сирии в среду подписали соглашение о военном сотрудничестве. По данным издания, это произошло во время визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Эр-Рияд, где он во второй раз за месяц встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Детали саудовско-сирийского военного соглашения не разглашались. Reuters сообщал, что Сирия рассматривала возможность помощи Саудовской Аравии в войне против хуситов, которых Jerusalem Post характеризует как поддерживаемых Ираном. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани, по сообщению сирийских государственных СМИ, подтвердил, что продолжаются обсуждения возможного вступления Сирии в Мекканский альянс.

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