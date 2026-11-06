Parlament Turcji ratyfikował Mekkańską Umowę o Wspólnej Obronności zawartą między Ankarą, Arabią Saudyjską i Pakistanem. Dokument otwiera możliwość udzielenia przez Turcję wsparcia wojskowego Arabii Saudyjskiej w obliczu ataków jemeńskich Huti na królestwo, informuje Jerusalem Post.

Zasada obrony zbiorowej

Trzy regionalne państwa podpisały umowę w sierpniu, a w ubiegłym miesiącu przekazano ją do tureckiego parlamentu do zatwierdzenia. Przewiduje ona, że atak na jednego z uczestników będzie traktowany jako atak na wszystkie strony traktatu.

W ubiegłym miesiącu poseł partii rządzącej powiedział Reutersowi, że Turcja przedłoży również parlamentowi mandat zezwalający na rozmieszczenie w Arabii Saudyjskiej tureckiego personelu wojskowego w ramach tej umowy.

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Kontakty Arabii Saudyjskiej i Syrii

Tymczasem ministerstwa obrony Arabii Saudyjskiej i Syrii podpisały w środę umowę o współpracy wojskowej. Według publikacji doszło do tego podczas wizyty prezydenta Syrii Ahmeda asz-Szaraa w Rijadzie, gdzie po raz drugi w ciągu miesiąca spotkał się on z saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem.

Szczegółów saudyjsko-syryjskiej umowy wojskowej nie ujawniono. Reuters informował, że Syria rozważała możliwość pomocy Arabii Saudyjskiej w wojnie przeciwko Huti, których Jerusalem Post określa jako wspieranych przez Iran. Minister spraw zagranicznych Syrii Asaad asz-Szajbani, według syryjskich mediów państwowych, potwierdził, że trwają rozmowy o możliwym przystąpieniu Syrii do sojuszu mekkańskiego.

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