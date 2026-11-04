W dzielnicy Eastleigh w stolicy Kenii, Nairobi, ratownicy wydobyli spod gruzów ciało kobiety 12 dni po zawaleniu się 18-piętrowego budynku przy 9. ulicy. To drugie odnalezione ciało od początku akcji poszukiwawczo-ratunkowej, informuje Nation Kenya.

Prace trwają

Dyrektor Krajowej Jednostki Zarządzania Katastrofami Duncan Ochieng oświadczył, że zespół dotarł do miejsca, w którym według wstępnych danych mogli znajdować się zaginieni. Jak powiedział, operacja na miejscu zawalenia trwa.

Wcześniej pod gruzami znaleziono szczątki kolejnej kobiety. W materiale Nation Kenya podano różne dane dotyczące liczby zaginionych: w jednym z wcześniejszych oświadczeń mowa była o zmniejszeniu ich liczby z 16 do 11, natomiast później Ochieng mówił o 16 osobach, które nadal uważa się za zaginione.

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Utrudniony dostęp do gruzów

Ochieng wyjaśnił wolne tempo prac ograniczoną przestrzenią na miejscu. Ratownicy rozbierają rumowisko z jednej strony, a z powodu ciasnoty nie mogą jednocześnie wykorzystać wszystkich czterech koparek — pracują tylko trzy maszyny.

Krewni i przyjaciele zaginionych, którzy pozostają w namiotach w pobliżu miejsca tragedii, skarżyli się na długość operacji. Poseł z Kamukunji Yusuf Hassan również skrytykował tempo usuwania gruzów. Siostra jednej z zaginionych opowiedziała o telefonie, który rzekomo nadszedł od osoby znajdującej się pod rumowiskiem, jednak Ochieng zaznaczył, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tej informacji bez weryfikacji przez organy ścigania.

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