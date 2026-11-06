在尼日利亚，持续暴雨和内涝正在减少水叶菜的收成。水叶菜是该国最常见的绿叶蔬菜之一。在南部克罗斯河州的农场里，由于土壤积水过多，植物来不及成熟；市场供应减少，价格上涨，Mongabay报道。

来自卡拉巴尔的女农民埃诺诺·科卡表示，在8月和9月持续降雨后，她的大部分作物死亡。另一位女农民乔伊·戴维·奥孔指出，8月种下的水叶菜茎秆在暴雨后处于一块积水、杂草丛生的地块中。

水分过多与不足

水叶菜，即Talinum fruticosum，主要种植于尼日利亚南部；它尤其用于制作埃迪康伊孔和阿方汤。这种植物通常通过茎插繁殖，至少需要30天才能成熟。

来自加拿大、加纳、斯里兰卡和美国的研究人员在一项温室实验中比较了这种作物对干旱和长期过度湿润的反应。他们发现，积水会损害植物生长，但严重干旱造成的损害更大：水分过多时叶面积减少1.9倍，而干旱时减少3.8倍。农业研究人员埃福·巴瓦·努楚克波表示，长期过度湿润可能扰乱根系功能、光合作用和生物量形成。

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尼日利亚的雨季通常从4月持续至10月，而小农户约占该国农业人口的80%，在很大程度上依赖降雨。与此同时，降雨分析显示，南部和沿海地区的降水呈增加趋势，那里暴雨经常引发洪灾。

市场短缺

水叶菜短缺已经影响到卖家、买家和餐饮场所。卡拉巴尔的一名商贩称，在因货物变质蒙受损失后，他现在购买的这种蔬菜约减少了一半。河流州居民费思·奥奈表示，市场上一小把水叶菜售价为1,000奈拉；而餐馆经营者玛格丽特·伊博克指出，她所需数量的这种蔬菜价格已从3,000奈拉上涨至8,000奈拉。

科学家认为，通过水资源管理可以改善这种作物的全年供应。建议措施包括在长期降雨地区设置排水设施和抬高种植床。与此同时，由于安装成本高，采用受控环境的高科技种植系统仍让许多小农户难以负担。

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