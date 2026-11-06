欧洲检察署（EPPO）已就可能滥用欧盟资金一事展开调查，这些资金原本用于西班牙马德里—塞维利亚高速铁路线路的现代化改造。2026年10月28日，该线路在托莱多省乌尔达附近发生事故，造成69人死亡。

据RMF24报道，EPPO主动启动了程序。该程序涉及在马德里—塞维利亚线路安全工程中使用欧盟资金时可能存在的违规行为。欧洲检察署因公众高度关注确认已启动调查，但未披露案件细节。

有关该线路的另一项程序

这并非与该铁路线路有关的唯一调查：首项调查于2026年3月启动。EPPO是一个独立的欧盟机构，负责调查、起诉并将损害欧盟财政利益的犯罪案件移交法院审理。

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据该媒体报道，事故中的54名遇难者为西班牙公民，另有15人为外国人。事故还造成110人受伤。

事故的初步情况

根据初步结论，事故发生前LZB列车运行控制系统出现故障。在这种情况下，列车会自动停车，后续运行由调度中心协调。

国营运营商Renfe的一列列车撞上了停在轨道上的私营运营商Iryo列车尾部。据RMF24消息，调度员据称允许两列沿同一轨道从马德里驶往塞维利亚的列车继续行驶，尽管Iryo列车的女司机曾两次报告她无法启动车辆。

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