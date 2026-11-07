在肯尼亚纳库鲁县莫洛，农民万加里·恩东古建造了第二座用于培育卷心菜幼苗的温室。这座15米乘30米的建筑可容纳3,000个育苗盘，设计容量为60万株幼苗。据Nation Kenya报道。

从马铃薯到幼苗

恩东古于2018年从丘卡大学毕业后，在肯尼亚和国外的建筑公司担任业务发展专家三年。2023年，她购买了经认证的马铃薯种植材料，并开始在两英亩土地上种植。下一季，种植面积扩大到八英亩，随后这名农民转为培育卷心菜幼苗。

2024年，她向第一座长15米、宽8米的温室投资了48万肯尼亚先令。该温室可容纳480个育苗盘，最大容量为10万株幼苗。恩东古将其余资金用于购买种子和空育苗盘，后者每个价格为85至100肯尼亚先令。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

养护和销售

种子播种在装有椰糠基质的育苗盘中。在移入温室前，育苗盘会在遮光房间内放置三天，并用粗麻布覆盖，以使种子均匀发芽。温室使用网具调节温度和使用彩色昆虫诱捕器，植物每周都会针对可见害虫进行处理。

恩东古表示，第一批幼苗在四至六周后即可移栽。她以每株两肯尼亚先令的价格出售，并收入超过10万先令。由于椰糠基质的酸度问题，第二批的效果较差。此后，这名农民就基质处理、维持pH值、施肥灌溉和预防感染等问题咨询了农艺师。

恩东古种植Gloria、Victoria和Greenboy品种，并在当地市场、通过Facebook、WhatsApp和Instagram以及向邻近农民销售幼苗。她称，在一座温室的一个生产周期内，销售额为40万至60万肯尼亚先令。这名企业家还表示创造了超过15个就业岗位。她将生产成本和降雨不规律列为主要挑战；为保障供水，农场钻了三口井，并收集雨水。

关注我们在