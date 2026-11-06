Европейская прокуратура (EPPO) начала расследование возможных финансовых злоупотреблений средствами Европейского Союза, выделенными на модернизацию высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Севилья в Испании. 28 октября 2026 года возле Урды в провинции Толедо на этой линии произошла катастрофа, в результате которой погибли 69 человек.

Как сообщает RMF24, EPPO начала производство по собственной инициативе. Оно касается возможных нарушений при использовании средств ЕС, предназначенных для работ по обеспечению безопасности на маршруте Мадрид—Севилья. Европейская прокуратура подтвердила начало расследования из-за значительного общественного интереса, однако деталей дела не раскрыла.

Другое производство по линии

Это не единственное расследование, связанное с этой железнодорожной линией: первое было открыто в марте 2026 года. EPPO является независимым органом ЕС, ответственным за расследование, уголовное преследование и передачу в суд дел о преступлениях, наносящих ущерб финансовым интересам Европейского Союза.

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По данным издания, 54 погибших в катастрофе были гражданами Испании, еще 15 — иностранцами. В результате аварии также пострадали 110 человек.

Предварительные обстоятельства аварии

Согласно предварительным выводам, аварии предшествовала неисправность системы управления движением LZB. В таких случаях поезда автоматически останавливаются, а дальнейшее движение координирует диспетчерский центр.

Поезд государственного перевозчика Renfe врезался в заднюю часть состава частного оператора Iryo, стоявшего на пути. По информации RMF24, диспетчер якобы разрешил дальнейшее движение двум поездам, следовавшим по одному пути из Мадрида в Севилью, хотя машинистка поезда Iryo дважды сообщала, что не может тронуться.

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