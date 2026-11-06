Бывший сенатор Джей Рокфеллер умер в США в возрасте 89 лет — Jerusalem Post

В Вашингтоне, США, умер бывший сенатор от штата Западная Вирджиния Джей Рокфеллер IV. Ему было 89 лет. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Washington Post. Семья политика не назвала причину смерти.

Рокфеллер был демократом и представлял Западную Вирджинию в Сенате США в течение пяти шестилетних сроков. До избрания сенатором в 1984 году он два срока был губернатором штата. Также политик возглавлял сенатские комитеты по разведке, делам ветеранов, а также по торговле, науке и транспорту.

Работа над политикой в сфере здравоохранения

Во время политической карьеры Рокфеллер выступал за расширение доступа к медицинской помощи для людей с низкими доходами, поддержку шахтёров и ветеранов, а также программы борьбы с бедностью. В Сенате он участвовал в формировании программы, начатой в 1997 году, по которой федеральное правительство США помогает штатам обеспечивать медицинское покрытие миллионам незастрахованных детей.

Он поддерживал неудачную инициативу президента Билла Клинтона по почти всеобщему медицинскому страхованию в 1990-х годах, а позднее — реформу системы здравоохранения президента Барака Обамы, подписанную в 2010 году. В 2013 году Рокфеллер объявил, что не будет баллотироваться на шестой сенаторский срок.

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Критика войны в Ираке

В 2002 году Рокфеллер поддержал разрешение на применение силы против Ирака, после чего в 2003 году началось вторжение под руководством США. Позднее он выразил сожаление из-за этого голосования и в 2004 году заявил, что проголосовал бы против, если бы тогда знал то, что стало известно позже.

В 2008 году комитет Сената по разведке, который тогда возглавлял Рокфеллер, опубликовал доклад. В нём утверждалось, что администрация президента Джорджа Буша и другие высокопоставленные чиновники преувеличивали данные разведки об иракском оружии массового поражения и связях Багдада с сетью «Аль-Каида». Рокфеллер заявлял, что представление этих угроз как единого целого привело страну к войне на ложных основаниях.

Джей Рокфеллер был правнуком нефтяного магната Джона Д. Рокфеллера. Он родился в Нью-Йорке, окончил Гарвардский университет и в 1964–1966 годах служил в программе национальной службы в сельских районах Западной Вирджинии. Рокфеллер был женат на руководительнице общественного телевидения Шерон Перси Рокфеллер и имел четверых детей.

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