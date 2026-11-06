美国西弗吉尼亚州前参议员杰伊·洛克菲勒四世在美国华盛顿去世，享年89岁。据《耶路撒冷邮报》援引《华盛顿邮报》报道，政治人物的家人没有公布死因。

洛克菲勒是民主党人，曾在美国参议院代表西弗吉尼亚州担任五届、每届六年的参议员。在1984年当选参议员之前，他曾担任两届该州州长。这名政治人物还曾担任参议院情报委员会、退伍军人事务委员会以及商务、科学和运输委员会主席。

参与医疗政策工作

在政治生涯中，洛克菲勒主张扩大低收入人群获得医疗服务的机会，支持矿工和退伍军人，以及开展反贫困项目。在参议院，他参与制定了一项于1997年启动的计划，根据该计划，美国联邦政府帮助各州为数百万未投保儿童提供医疗保险覆盖。

他支持比尔·克林顿总统在20世纪90年代提出的、未能成功的近乎全民医疗保险倡议，后来又支持巴拉克·奥巴马总统于2010年签署的医疗保健体系改革。2013年，洛克菲勒宣布不会竞选第六个参议员任期。

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批评伊拉克战争

2002年，洛克菲勒支持授权对伊拉克使用武力，随后由美国主导的入侵于2003年开始。此后，他对这次投票表示遗憾，并于2004年表示，如果当时知道后来所知的信息，他会投反对票。

2008年，当时由洛克菲勒担任主席的参议院情报委员会发布了一份报告。报告称，乔治·布什总统的政府和其他高级官员夸大了有关伊拉克大规模杀伤性武器以及巴格达与“基地”组织网络联系的情报。洛克菲勒表示，将这些威胁作为一个整体加以呈现，导致美国基于错误理由走向战争。

杰伊·洛克菲勒是石油大亨约翰·D·洛克菲勒的曾孙。他出生于纽约，毕业于哈佛大学，并于1964年至1966年在西弗吉尼亚州农村地区的国家服务项目中服务。洛克菲勒与公共电视台主管莎伦·珀西·洛克菲勒结婚，育有四个孩子。

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