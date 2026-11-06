Były senator Jay Rockefeller zmarł w USA w wieku 89 lat — Jerusalem Post

W Waszyngtonie w USA zmarł były senator ze stanu Wirginia Zachodnia Jay Rockefeller IV. Miał 89 lat. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na The Washington Post. Rodzina polityka nie podała przyczyny śmierci.

Rockefeller był demokratą i reprezentował Wirginię Zachodnią w Senacie USA przez pięć sześcioletnich kadencji. Zanim został wybrany senatorem w 1984 roku, przez dwie kadencje był gubernatorem stanu. Polityk przewodniczył także senackim komisjom ds. wywiadu, spraw weteranów oraz handlu, nauki i transportu.

Praca nad polityką zdrowotną

W trakcie kariery politycznej Rockefeller opowiadał się za rozszerzeniem dostępu do opieki zdrowotnej dla osób o niskich dochodach, wsparciem dla górników i weteranów, a także programami walki z ubóstwem. W Senacie uczestniczył w kształtowaniu programu uruchomionego w 1997 roku, w ramach którego rząd federalny USA pomaga stanom zapewniać ochronę zdrowotną milionom nieubezpieczonych dzieci.

Popierał nieudaną inicjatywę prezydenta Billa Clintona dotyczącą niemal powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w latach 90., a później reformę systemu ochrony zdrowia prezydenta Baracka Obamy, podpisaną w 2010 roku. W 2013 roku Rockefeller ogłosił, że nie będzie ubiegał się o szóstą kadencję senatorską.

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Krytyka wojny w Iraku

W 2002 roku Rockefeller poparł zgodę na użycie siły przeciwko Irakowi, po czym w 2003 roku rozpoczęła się inwazja pod przywództwem USA. Później wyraził żal z powodu tego głosowania i w 2004 roku oświadczył, że zagłosowałby przeciw, gdyby wówczas wiedział to, co stało się wiadome później.

W 2008 roku senacka komisja ds. wywiadu, której przewodniczył wówczas Rockefeller, opublikowała raport. Stwierdzono w nim, że administracja prezydenta George’a Busha i inni wysokiej rangi urzędnicy wyolbrzymiali dane wywiadowcze dotyczące irackiej broni masowego rażenia oraz powiązań Bagdadu z siecią Al-Kaida. Rockefeller twierdził, że przedstawienie tych zagrożeń jako jednego doprowadziło kraj do wojny na fałszywych podstawach.

Jay Rockefeller był prawnukiem magnata naftowego Johna D. Rockefellera. Urodził się w Nowym Jorku, ukończył Uniwersytet Harvarda, a w latach 1964–1966 służył w programie służby krajowej na wiejskich obszarach Wirginii Zachodniej. Rockefeller był żonaty z dyrektorką telewizji publicznej Sharon Percy Rockefeller i miał czworo dzieci.

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