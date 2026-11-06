Колишній сенатор Джей Рокфеллер помер у США у 89 років — Jerusalem Post

У Вашингтоні, США, помер колишній сенатор від штату Західна Вірджинія Джей Рокфеллер IV. Йому було 89 років. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на The Washington Post. Родина політика не назвала причину смерті.

Рокфеллер був демократом і представляв Західну Вірджинію в Сенаті США протягом п’яти шестирічних термінів. До обрання сенатором у 1984 році він два терміни був губернатором штату. Також політик очолював сенатські комітети з розвідки, у справах ветеранів, а також з торгівлі, науки й транспорту.

Робота над медичною політикою

Під час політичної кар’єри Рокфеллер виступав за розширення доступу до медичної допомоги для малозабезпечених людей, підтримку шахтарів і ветеранів, а також програми боротьби з бідністю. У Сенаті він брав участь у формуванні програми, започаткованої 1997 року, за якою федеральний уряд США допомагає штатам забезпечувати медичне покриття мільйонам незастрахованих дітей.

Він підтримував невдалу ініціативу президента Білла Клінтона щодо майже загального медичного страхування у 1990-х роках, а згодом — реформу системи охорони здоров’я президента Барака Обами, підписану 2010 року. У 2013 році Рокфеллер оголосив, що не балотуватиметься на шостий сенаторський термін.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика війни в Іраку

У 2002 році Рокфеллер підтримав дозвіл на застосування сили проти Іраку, після чого 2003 року почалося очолюване США вторгнення. Згодом він висловив жаль через це голосування та 2004 року заявив, що проголосував би проти, якби тоді знав те, що стало відомо пізніше.

У 2008 році комітет Сенату з розвідки, який тоді очолював Рокфеллер, оприлюднив звіт. У ньому стверджувалося, що адміністрація президента Джорджа Буша та інші високопосадовці перебільшували дані розвідки щодо іракської зброї масового ураження та зв’язків Багдада з мережею «Аль-Каїда». Рокфеллер заявляв, що подання цих загроз як єдиної призвело країну до війни на хибних підставах.

Джей Рокфеллер був правнуком нафтового магната Джона Ді Рокфеллера. Він народився в Нью-Йорку, закінчив Гарвардський університет і в 1964–1966 роках служив у програмі національної служби в сільських районах Західної Вірджинії. Рокфеллер був одружений із керівницею громадського телебачення Шерон Персі Рокфеллер і мав чотирьох дітей.

Читай нас у