Prokuratura Europejska (EPPO) wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nadużyć finansowych dotyczących środków Unii Europejskiej przeznaczonych na modernizację linii kolei dużych prędkości Madryt–Sewilla w Hiszpanii. 28 października 2026 roku w pobliżu Urdy w prowincji Toledo na tej linii doszło do katastrofy, w której zginęło 69 osób.

Jak informuje RMF24, EPPO wszczęła postępowanie z własnej inicjatywy. Dotyczy ono możliwych nieprawidłowości w wykorzystaniu środków UE przeznaczonych na prace związane z bezpieczeństwem na trasie Madryt–Sewilla. Prokuratura Europejska potwierdziła wszczęcie śledztwa ze względu na znaczne zainteresowanie społeczne, ale nie ujawniła szczegółów sprawy.

Inne postępowanie dotyczące linii

Nie jest to jedyne śledztwo związane z tą linią kolejową: pierwsze wszczęto w marcu 2026 roku. EPPO jest niezależnym organem UE odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw szkodzących interesom finansowym Unii Europejskiej.

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Według portalu 54 ofiary śmiertelne katastrofy były obywatelami Hiszpanii, a kolejne 15 osobami z zagranicy. W wypadku ucierpiało również 110 osób.

Wstępne okoliczności wypadku

Według wstępnych ustaleń wypadek poprzedziła awaria systemu sterowania ruchem LZB. W takich przypadkach pociągi zatrzymują się automatycznie, a dalszy ruch koordynuje centrum dyspozytorskie.

Pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył składu prywatnego operatora Iryo, który stał na torze. Według informacji RMF24 dyspozytor miał rzekomo zezwolić na dalszą jazdę dwóm pociągom jadącym tym samym torem z Madrytu do Sewilli, choć maszynistka pociągu Iryo dwukrotnie zgłaszała, że nie może ruszyć.

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