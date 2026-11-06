В США администрация президента Дональда Трампа отложила запланированную на пятницу, 6 ноября 2026 года, встречу технологической панели Белого дома. В нее входят Дженсен Хуанг из Nvidia и Марк Цукерберг из Meta.

Встречу перенесли

О переносе сообщил представитель Министерства энергетики США, пишет The Hindu. Причины, по которым было решено отложить запланированную встречу, в сообщении не назвали.

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Реакция технологического рынка

5 ноября технологические акции резко подешевели на фоне опасений, что новый состав Конгресса может замедлить развитие искусственного интеллекта. Рынок также беспокоили сомнения в том, обеспечат ли масштабные капитальные расходы на развитие ИИ достаточную отдачу.

Рыночная турбулентность усилила внимание к технологическому сектору как среди руководителей Кремниевой долины, так и среди политиков в Вашингтоне.

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