Суд в Сеуле, Южная Корея, выдал ордер на арест женщины в возрасте около 50 лет, подозреваемой в нападении с ножом на врача больницы Severance. Ей вменяют покушение на убийство.

Решение суда

Западный окружной суд Сеула выдал ордер, сославшись на риск побега подозреваемой. Как сообщает Korea Herald, женщину задержали в среду после предполагаемого нападения на профессора психиатрии в больнице Severance в районе Синчхон на западе Сеула.

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Состояние врача

По данным издания, врач получил травмы лица и руки. Его доставили в отделение неотложной помощи с раной длиной примерно 5 сантиметров. Ранение не представляло угрозы для жизни.

По прибытии в суд на слушание по вопросу ареста женщина, отвечая на вопросы журналистов о мотивах, заявила, что психиатрическое отделение больницы в 2018 году не предоставило ей лечение в отделении внутренней медицины и вызвало у нее диабет. По информации источников издания, она не была пациенткой, ожидавшей психиатрического лечения в этой больнице.

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