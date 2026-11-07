Sąd w Seulu w Korei Południowej wydał nakaz aresztowania kobiety po pięćdziesiątce, podejrzanej o atak nożem na lekarza szpitala Severance. Jest oskarżona o usiłowanie zabójstwa.

Decyzja sądu

Zachodni Sąd Okręgowy w Seulu wydał nakaz, powołując się na ryzyko ucieczki podejrzanej. Jak podaje Korea Herald, kobietę zatrzymano w środę po domniemanym ataku na profesora psychiatrii w szpitalu Severance w dzielnicy Sinchon w zachodniej części Seulu.

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Stan lekarza

Według publikacji lekarz doznał obrażeń twarzy i ręki. Został przewieziony na oddział ratunkowy z raną o długości około 5 centymetrów. Obrażenie nie zagrażało jego życiu.

Po przybyciu do sądu na posiedzenie w sprawie aresztu kobieta, odpowiadając na pytania dziennikarzy o motywy, oświadczyła, że oddział psychiatryczny szpitala w 2018 roku nie zapewnił jej leczenia na oddziale chorób wewnętrznych i spowodował u niej cukrzycę. Według źródeł publikacji nie była ona pacjentką oczekującą na leczenie psychiatryczne w tym szpitalu.

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