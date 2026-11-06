Адміністрація президента Трампа відклала зустріч техпанелі — The Hindu International

У США адміністрація президента Дональда Трампа відклала заплановану на п’ятницю, 6 листопада 2026 року, зустріч технологічної панелі Білого дому. До неї входять Дженсен Хуанг із Nvidia та Марк Цукерберг із Meta.

Зустріч перенесли

Про перенесення повідомив речник Міністерства енергетики США, пише The Hindu. Причин, через які вирішили відкласти заплановану зустріч, у повідомленні не назвали.

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Реакція технологічного ринку

5 листопада технологічні акції різко подешевшали на тлі побоювань, що новий склад Конгресу може сповільнити розвиток штучного інтелекту. Ринок також непокоїли сумніви щодо того, чи дадуть достатню віддачу масштабні капітальні витрати на розвиток ШІ.

Ринкова турбулентність посилила увагу до технологічного сектору як серед керівників Кремнієвої долини, так і серед політиків у Вашингтоні.

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