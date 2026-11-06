W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa odroczyła zaplanowane na piątek, 6 listopada 2026 roku, spotkanie panelu technologicznego Białego Domu. W jego skład wchodzą Jensen Huang z Nvidii oraz Mark Zuckerberg z Mety.

Spotkanie odroczono

O odroczeniu poinformował rzecznik Departamentu Energii USA, jak pisze The Hindu. W komunikacie nie podano powodów decyzji o odroczeniu zaplanowanego spotkania.

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Reakcja rynku technologicznego

5 listopada akcje spółek technologicznych gwałtownie potaniały w związku z obawami, że nowy skład Kongresu może spowolnić rozwój sztucznej inteligencji. Rynek niepokoiły również wątpliwości, czy ogromne nakłady kapitałowe na rozwój AI przyniosą wystarczający zwrot.

Turbulencje na rynku zwiększyły uwagę poświęcaną sektorowi technologicznemu zarówno przez kierownictwo Doliny Krzemowej, jak i polityków w Waszyngtonie.

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