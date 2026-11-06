Rentowność obligacji CoreWeave przekroczyła 16% — CNBC

W USA rentowność obligacji dostawcy chmurowej infrastruktury dla sztucznej inteligencji CoreWeave, zapadających w 2032 roku, przekroczyła 16%. Kupon tych papierów wynosi 9,625%. Odzwierciedla to rosnące obawy inwestorów dotyczące finansowania boomu na infrastrukturę AI, informuje CNBC.

Wzrost kosztów ubezpieczenia długu

Według Deutsche Bank pięcioletnie swapy ryzyka kredytowego CoreWeave — instrumenty ubezpieczenia od niewypłacalności — w czwartek wzrosły powyżej 1 289 punktów bazowych, przekraczając październikowy szczyt. W piątek wskaźnik spadł o 8%, do około 1 155 punktów bazowych.

Koszt ubezpieczenia długu wzrósł również w przypadku dużych spółek technologicznych. W ciągu ostatniego miesiąca CDS Nvidii wzrosły o 76%, Broadcomu o 49%, a Amazona o 44%. Jednocześnie ich wskaźniki pozostają znacznie niższe niż w przypadku CoreWeave: spread Nvidii wynosił około 139 punktów bazowych, Oracle około 298, a CoreWeave około 1 100.

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Ryzyka dla centrów danych

Rynek uwzględnia również możliwe opóźnienia lub anulowanie części wydatków na centra danych z powodu przeszkód politycznych w Ohio, Teksasie i Georgii, gdzie zaplanowano znaczną część nowych mocy. Goldman Sachs ocenia, że moratoria mogą dotknąć 45% planowanych mocy w USA, przy czym znaczna ich część przypada na Teksas.

Jednocześnie finansowanie infrastruktury AI nie zatrzymało się. Goldman Sachs naliczył pięć emisji obligacji związanych z AI o wartości 67 mld dolarów od 29 października. Łączna wartość emisji długu przez hiperskalerów w tym roku, według szacunków banku, osiągnęła 296 mld dolarów. Na przyszły rok Goldman Sachs prognozuje 440 mld dolarów takiego długu oraz kolejne 300 mld dolarów pożyczek projektowych o ratingu inwestycyjnym i wysokodochodowych.

Prognozy zadłużenia

Analitycy Bank of America oczekują, że wartość emisji długu związanego z AI wzrośnie o 31% z 2026 do 2027 roku, do 685 mld dolarów, z uwzględnieniem długu publicznego i prywatnego. W 2028 roku prognozują jej spadek o 23%, do 531 mld dolarów. Goldman Sachs wskazał, że hiperskalerzy łącznie odnotowali ujemne wolne przepływy pieniężne w trzecim kwartale, ponieważ wydatki kapitałowe przewyższyły operacyjne przepływy pieniężne.

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