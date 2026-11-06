CoreWeave债券收益率超过16%——CNBC

在美国，人工智能云基础设施供应商CoreWeave于2032年到期的债券收益率超过16%。这些债券的票面利率为9.625%。这反映出投资者对人工智能基础设施热潮融资的担忧加剧，CNBC报道。

债务保险成本上升

德意志银行数据显示，作为违约保险工具的CoreWeave五年期信用违约掉期在周四飙升至1,289个基点以上，超过了10月的峰值。周五，该指标下降8%，至约1,155个基点。

大型科技公司的债务保险成本也有所上升。过去一个月，英伟达的CDS上涨76%，博通上涨49%，亚马逊上涨44%。与此同时，它们的指标仍明显低于CoreWeave：英伟达的利差约为139个基点，甲骨文约为298个基点，而CoreWeave约为1,100个基点。

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数据中心面临的风险

市场还考虑到，由于俄亥俄州、得克萨斯州和佐治亚州的政治阻碍，部分数据中心支出可能延迟或取消，这些地区规划了相当大一部分新增产能。高盛估计，暂停令可能影响美国计划产能的45%，其中很大一部分位于得克萨斯州。

与此同时，人工智能基础设施融资并未停止。高盛统计，自10月29日以来已有5笔与人工智能相关的债券发行，规模达670亿美元。该行估计，今年超大规模云服务商的债务发行总额达到2,960亿美元。高盛预测，明年此类债务将达4,400亿美元，另有3,000亿美元投资级和高收益项目借款。

借款预测

美国银行分析师预计，计入公开和私募债务后，与人工智能相关的债务发行规模将从2026年到2027年增长31%，达到6,850亿美元。他们预测，2028年该规模将下降23%，至5,310亿美元。高盛指出，由于资本支出超过运营现金流，超大规模云服务商在第三季度合计录得负自由现金流。

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