在印度克什米尔，软件工程师穆达西尔·阿里创建了免费的 Wildping 网站，用于警告人们附近出现危险野生动物。平台用户可以报告发现的喜马拉雅黑熊和豹子，随后附近的人会收到提醒，《台北时报》报道。

母亲去世后推出

33岁的阿里于上个月、即其母亲去世一周年之际推出了 Wildping。她死于熊袭击。官方数据显示，自2023年以来，该地区至少有50人因野生动物袭击死亡，另有数百人受伤。

阿里解释说，他希望运用自己的专业技能，帮助发生此类事件地区的居民。他表示，他不希望其他人经历类似的失去亲人的痛苦。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为家庭和学校设置监测区域

Wildping 可以围绕特定地点设置监测区域——住宅、农场、学校或儿童行走的路线。如果附近出现熊，用户会在手机上收到警报。该网站提供英语、印地语和乌尔都语版本。

由于森林砍伐和自然栖息地缩减，喜马拉雅地区人与野生动物之间的冲突正成为日益显著的问题。克什米尔生活着喜马拉雅黑熊和棕熊，森林中也有豹子。专家指出，喜马拉雅黑熊造成了该地区与野生动物有关的死亡和受伤事件的80%以上。

Wildping 上线不到一个月，已吸引约9000名访客，数百名用户定期返回该平台。亚西尔·伊克巴尔说，他上周发现了一头熊，并立即通过应用程序报告了情况。他表示，村里已有很多人在使用这项服务。

关注我们在