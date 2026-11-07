W Kaszmirze w Indiach inżynier oprogramowania Mudassir Ali stworzył bezpłatną stronę Wildping, która ostrzega ludzi o pojawieniu się w pobliżu niebezpiecznych dzikich zwierząt. Użytkownicy platformy mogą zgłaszać zauważone himalajskie niedźwiedzie czarne i lamparty, po czym osoby znajdujące się w pobliżu otrzymują alerty, informuje Taipei Times.

Uruchomienie po śmierci matki

33-letni Ali uruchomił Wildping w zeszłym miesiącu, w pierwszą rocznicę śmierci swojej matki. Zginęła ona w wyniku ataku niedźwiedzia. Według oficjalnych danych od 2023 roku w regionie w atakach dzikich zwierząt zginęło co najmniej 50 osób, a kolejne setki zostały ranne.

Ali wyjaśnił, że chciał wykorzystać swoje umiejętności zawodowe, aby pomóc mieszkańcom obszarów, gdzie dochodzi do takich incydentów. Jak powiedział, nie chce, aby inni ludzie doświadczyli podobnej straty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Strefy monitorowania dla domu i szkoły

W Wildping można ustawić strefy monitorowania wokół konkretnych miejsc — domu, gospodarstwa, szkoły lub trasy, którą chodzą dzieci. Jeśli w pobliżu pojawi się niedźwiedź, użytkownicy otrzymują ostrzeżenie na telefon. Strona jest dostępna w językach angielskim, hindi i urdu.

Konflikty między ludźmi a dzikimi zwierzętami w Himalajach stają się coraz bardziej widocznym problemem z powodu wycinania lasów i kurczenia się naturalnych siedlisk. W Kaszmirze żyją himalajskie niedźwiedzie czarne i brunatne, a w lasach występują także lamparty. Eksperci zauważyli, że himalajskie niedźwiedzie czarne odpowiadają za ponad 80% zgonów i obrażeń związanych z dzikimi zwierzętami w regionie.

W ciągu niespełna miesiąca od uruchomienia Wildping przyciągnął około 9 tysięcy odwiedzających, a setki użytkowników regularnie wracają na platformę. Yasir Iqbal powiedział, że w zeszłym tygodniu zauważył niedźwiedzia i natychmiast zgłosił to przez aplikację. Według niego z usługi korzysta już wiele osób w jego wsi.

Czytaj nas na