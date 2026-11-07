В Кашмире, Индия, инженер-программист Мудассир Али создал бесплатный сайт Wildping для предупреждения людей о появлении поблизости опасных диких животных. Пользователи платформы могут сообщать о замеченных гималайских чёрных медведях и леопардах, после чего люди поблизости получают оповещения, сообщает Taipei Times.

Запуск после гибели матери

33-летний Али запустил Wildping в прошлом месяце, в первую годовщину смерти своей матери. Она погибла в результате нападения медведя. Согласно официальным данным, с 2023 года в регионе в результате нападений диких животных погибли не менее 50 человек, ещё сотни получили травмы.

Али объяснил, что хотел применить свои профессиональные навыки, чтобы помочь жителям районов, где происходят такие инциденты. По его словам, он не хочет, чтобы другие люди пережили подобную потерю.

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Зоны наблюдения для дома и школы

На Wildping можно настроить зоны наблюдения вокруг конкретных мест — дома, фермы, школы или маршрута, которым ходят дети. В случае появления медведя поблизости пользователи получают предупреждение на телефон. Сайт доступен на английском, хинди и урду.

Конфликты между людьми и дикими животными в Гималаях становятся всё более заметной проблемой из-за вырубки лесов и сокращения естественной среды обитания. В Кашмире обитают гималайские чёрные и бурые медведи, а в лесах также водятся леопарды. Эксперты отметили, что на гималайских чёрных медведей приходится более 80% смертей и травм, связанных с дикими животными в регионе.

Менее чем за месяц после запуска Wildping привлёк около 9 тысяч посетителей, а сотни пользователей регулярно возвращаются на платформу. Ясир Икбал рассказал, что на прошлой неделе заметил медведя и сразу сообщил об этом через приложение. По его словам, сервисом уже пользуются многие люди в его деревне.

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