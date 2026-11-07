Інженер Алі запустив у Кашмірі сайт сповіщень про диких тварин — Taipei Times

У Кашмірі, Індія, інженер-програміст Мудассір Алі створив безкоштовний сайт Wildping для попередження людей про появу поблизу небезпечних диких тварин. Користувачі платформи можуть повідомляти про помічених гімалайських чорних ведмедів і леопардів, після чого люди поблизу отримують сповіщення, повідомляє Taipei Times.

Запуск після загибелі матері

33-річний Алі запустив Wildping минулого місяця, у першу річницю смерті своєї матері. Вона загинула внаслідок нападу ведмедя. За офіційними даними, від 2023 року в регіоні через напади диких тварин загинули щонайменше 50 людей, ще сотні постраждали.

Алі пояснив, що хотів застосувати свої професійні навички, аби допомогти мешканцям районів, де трапляються такі інциденти. За його словами, він не хоче, щоб інші люди пережили подібну втрату.

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Зони спостереження для дому та школи

На Wildping можна налаштувати зони спостереження навколо конкретних місць — дому, ферми, школи або маршруту, яким ходять діти. У разі появи ведмедя поблизу користувачі отримують попередження на телефон. Сайт доступний англійською, гінді та урду.

Конфлікти між людьми та дикими тваринами в Гімалаях стають дедалі помітнішою проблемою через вирубування лісів і скорочення природних середовищ існування. У Кашмірі мешкають гімалайські чорні та бурі ведмеді, а в лісах також водяться леопарди. Експерти зазначили, що на гімалайських чорних ведмедів припадає понад 80% смертей і травмувань, пов’язаних із дикими тваринами в регіоні.

Менш ніж за місяць після запуску Wildping залучив близько 9 тисяч відвідувачів, а сотні користувачів регулярно повертаються на платформу. Ясір Ікбал розповів, що минулого тижня помітив ведмедя й одразу повідомив про це через застосунок. За його словами, сервісом уже користуються багато людей у його селі.

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