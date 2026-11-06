Доходность облигаций CoreWeave превысила 16% — CNBC

В США доходность облигаций поставщика облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта CoreWeave с погашением в 2032 году превысила 16%. Купон по этим бумагам составляет 9,625%. Это отражает усиление опасений инвесторов относительно финансирования бума ИИ-инфраструктуры, сообщает CNBC.

Рост стоимости страхования долга

По данным Deutsche Bank, пятилетние кредитные дефолтные свопы CoreWeave — инструменты страхования от дефолта — в четверг подскочили выше 1 289 базисных пунктов, превысив октябрьский пик. В пятницу показатель снизился на 8% — примерно до 1 155 базисных пунктов.

Стоимость страхования долга также выросла для крупных технологических компаний. За последний месяц CDS Nvidia повысились на 76%, Broadcom — на 49%, Amazon — на 44%. При этом их показатели остаются значительно ниже, чем у CoreWeave: спред Nvidia составлял около 139 базисных пунктов, Oracle — примерно 298, а CoreWeave — около 1 100.

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Риски для дата-центров

Рынок также учитывает возможные задержки или отмену части расходов на дата-центры из-за политических препятствий в Огайо, Техасе и Джорджии, где запланирована значительная часть новых мощностей. Goldman Sachs оценивает, что моратории могут затронуть 45% запланированных в США мощностей, причем значительная их часть приходится на Техас.

В то же время финансирование ИИ-инфраструктуры не остановилось. Goldman Sachs насчитал пять выпусков облигаций, связанных с ИИ, на $67 млрд с 29 октября. Общий объем выпуска долговых обязательств гиперскейлеров в этом году, по оценке банка, достиг $296 млрд. На следующий год Goldman Sachs прогнозирует $440 млрд такого долга и еще $300 млрд проектных заимствований инвестиционного и высокодоходного уровня.

Прогнозы заимствований

Аналитики Bank of America ожидают, что объем выпуска долговых обязательств, связанных с ИИ, вырастет на 31% с 2026 по 2027 год — до $685 млрд с учетом публичного и частного долга. В 2028 году они прогнозируют его сокращение на 23% — до $531 млрд. Goldman Sachs отметил, что гиперскейлеры в совокупности зафиксировали отрицательный свободный денежный поток в третьем квартале, поскольку капитальные расходы превысили операционный денежный поток.

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