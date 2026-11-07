W australijskim stanie Australia Południowa przedstawiciele ludności rdzennej bardzo rzadko zasiadają w ławach przysięgłych, choć są nadreprezentowani w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Taki wniosek zawiera badanie Instytutu Reformy Prawa Australii Południowej (SALRI), jak podaje ABC News Australia.

W raporcie opublikowanym przez Australijski Instytut Administracji Sądowej SALRI zaproponował, aby prokurator generalny stanu rozważył 34 rekomendacje dotyczące zwiększenia udziału ludności rdzennej w pracach ław przysięgłych. Badacze wskazali niski poziom rejestracji wyborców, dyskwalifikację z powodu przeszłości kryminalnej oraz kwestie bezpieczeństwa kulturowego jako kluczowe bariery.

Problemy z doborem ławników

Autorzy badania zaznaczyli, że przedstawiciele ludności rdzennej Australii Południowej, podobnie jak w całej Australii, nie mają równych możliwości udziału w pracach ław przysięgłych. W Port Augusta potencjalni ławnicy spośród ludności rdzennej występują niezwykle rzadko, chociaż około jedną czwartą populacji miasta stanowią członkowie tych społeczności.

Dyrektor SALRI John Williams oświadczył, że obecna praktyka wzywania ławników wyłącznie na podstawie spisów wyborców jest problematyczna z powodu niższego poziomu rejestracji wyborców wśród ludności rdzennej. W raporcie zaproponowano rozważenie wykorzystania danych rejestracyjnych organu doradczego First Nations Voice to Parliament jako dodatkowego źródła przy przyszłym doborze ławników.

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Proponowane zmiany

SALRI wskazał również przeszłość kryminalną jako istotną przyczynę dyskwalifikacji potencjalnych ławników spośród ludności rdzennej. W raporcie stwierdzono, że podstawy takich ograniczeń w Australii Południowej są zbyt szerokie i nie mają spójnego uzasadnienia.

Zastępca dyrektora SALRI David Plater zwrócił uwagę, że forma i treść wezwań dla ławników są postrzegane jako zbyt formalne i onieśmielające, dlatego powinny zostać poddane przeglądowi. Badanie zaleca również, jeśli dostępne będą środki finansowe i infrastruktura, rozszerzenie wyjazdowych sesji karnych Sądu Okręgowego na Port Lincoln i Berri — obszary ze znacznym odsetkiem ludności rdzennej.

Prokurator generalny Australii Południowej Kyam Maher oświadczył, że rząd dokładnie przeanalizuje ustalenia i rekomendacje raportu, a następnie udzieli odpowiedzi. Przyznał, że w stanie istnieją bariery dla udziału ludności rdzennej w pracach ław przysięgłych.

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