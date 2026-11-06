Sejm Polski przyjął poprawki do ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, które mają umożliwić pracodawcom, pod określonymi warunkami, weryfikowanie danych dotyczących wykształcenia kandydatów do pracy, wskazanych na papierowych dyplomach. Za projektem ustawy głosowało 423 posłów, jeden był przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu. Dokument musi teraz rozpatrzyć Senat.

Jak informuje RMF24, zmiany przygotowało Ministerstwo Nauki Polski w ramach pakietu deregulacyjnego. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od oficjalnego ogłoszenia ustawy.

Jakie dyplomy będzie można sprawdzić

Przepisy będą dotyczyć dyplomów ukończenia studiów wyższych wydanych w formie papierowej przed 1 stycznia 2027 roku. Od tej daty Polska przechodzi na dyplomy elektroniczne. Według wiceminister nauki Marii Mrówczyńskiej będą one weryfikowane automatycznie za pośrednictwem specjalnego systemu.

Uczelnie, na wniosek pracodawcy mającego uzasadniony interes, będą przekazywać informacje o danych wpisanych na papierowym dyplomie. We wniosku trzeba będzie wskazać dane posiadacza dokumentu, w tym imię, nazwisko i numer dyplomu.

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Podstawy wniosku i opłata

Podstawą wystąpienia mają być uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych na dyplomie. W szczególności może to dotyczyć przypadków, w których pytania o autentyczność pojawiły się po sprawdzeniu zabezpieczeń dokumentu.

W ocenie skutków regulacji przewidziano opłatę za każde potwierdzenie w wysokości 1% płacy minimalnej obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Ministerstwo Nauki wyjaśniło, że ma ona pokrywać koszty rozpatrzenia wniosku: nie wszystkie uczelnie mają zdigitalizowane bazy danych absolwentów, dlatego czasami pracownicy będą musieli pracować z archiwami.

Mrówczyńska oświadczyła również, że pracodawca nie będzie musiał osobno prosić kandydata o zgodę na weryfikację dyplomu. Według danych ministerstwa w Polsce co roku wydaje się średnio 299 236 dyplomów ukończenia studiów wyższych, a nowe zasady mogą potencjalnie objąć dokumenty wydane w ciągu ostatnich 50 lat.

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