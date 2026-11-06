Сейм Польши принял поправки к закону о высшем образовании и науке, которые должны позволить работодателям при определенных условиях проверять данные об образовании кандидатов на работу, указанные в бумажных дипломах. За законопроект проголосовали 423 депутата, один был против, еще 21 воздержался. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

Как сообщает RMF24, изменения подготовило Министерство науки Польши в рамках пакета дерегулирования. Новые положения должны вступить в силу через 30 дней после официального опубликования закона.

Какие дипломы можно будет проверить

Правила будут касаться дипломов об окончании высшего образования, выданных в бумажной форме до 1 января 2027 года. С этой даты Польша переходит на электронные дипломы. По словам заместителя министра науки Марии Мрувчиньской, их будут проверять автоматически через специальную систему.

Университеты по запросу работодателя, имеющего законный интерес, будут предоставлять информацию о данных, внесенных в бумажный диплом. В заявлении необходимо будет указать данные владельца документа, в том числе имя, фамилию и номер диплома.

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Основания для запроса и плата

Основанием для обращения должны быть обоснованные сомнения в подлинности данных в дипломе. В частности, это может касаться случаев, когда вопросы об аутентичности возникли после проверки защитных элементов документа.

В оценке воздействия регулирования предусмотрена плата за каждое подтверждение в размере 1% минимальной заработной платы, действующей в день подачи запроса. В Министерстве науки объяснили, что она должна покрывать расходы на обработку обращения: не все университеты имеют оцифрованные базы данных выпускников, поэтому иногда сотрудникам придется работать с архивами.

Мрувчиньская также заявила, что работодателю не нужно будет отдельно запрашивать согласие кандидата для проверки диплома. По данным министерства, ежегодно в Польше выдают в среднем 299 236 дипломов об окончании высшего образования, а новые правила потенциально могут охватить документы, выданные за последние 50 лет.

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