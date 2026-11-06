波兰众议院通过了对《高等教育与科学法》的修正案，旨在允许雇主在特定条件下核查求职者纸质文凭中所列的教育信息。共有423名议员投票支持该法案，1人反对，另有21人弃权。该文件现须由参议院审议。

据RMF24报道，这些修改由波兰科学部作为放松监管方案的一部分制定。新规定将在该法律正式公布30天后生效。

哪些文凭可以核查

这些规定将适用于2027年1月1日前以纸质形式颁发的高等教育毕业文凭。自该日起，波兰将转用电子文凭。科学部副部长玛丽亚·姆鲁夫钦斯卡表示，这些文凭将通过专门系统自动核验。

大学将应具有合法利益的雇主请求，提供录入纸质文凭的信息。申请中将须注明文件持有人的信息，包括名字、姓氏和文凭编号。

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提出请求的依据与费用

提出请求的依据应是对文凭中信息真实性的合理怀疑。尤其是，这可能涉及在核查文件防伪要素后，对其真实性产生疑问的情况。

监管影响评估规定，每次确认须缴纳相当于提交请求当日有效最低工资1%的费用。科学部解释称，该费用应覆盖处理请求的成本：并非所有大学都拥有数字化的毕业生数据库，因此工作人员有时将不得不查阅档案。

姆鲁夫钦斯卡还表示，雇主无需另行征求候选人同意即可核查文凭。根据该部数据，波兰每年平均颁发299,236份高等教育毕业文凭，新规定可能涵盖过去50年间颁发的文件。

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