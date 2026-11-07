台湾外汇储备降至5964亿美元——《台北时报》

截至10月底，台湾外汇储备降至6000亿美元以下，为5964.37亿美元。这比9月底减少43.08亿美元，也是连续第二个月下降，《台北时报》报道。

外汇市场干预

台湾央行出售美元并买入新台币，以减轻本币波动。央行外汇业务部门总经理蔡炯民表示，当月新台币兑美元贬值0.626新台币，即1.93%。

汇率受到股市抛售和外国基金大量资金外流的影响。外国机构投资者录得创纪录的280亿美元净流出，其中包括因汇回现金股息造成的资金流出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

股市和投资者资产下跌

受对人工智能支出的担忧影响，TAIEX指数当月下跌2728.30点，即5.67%。在一个交易日，外国机构投资者的净卖出额达到3000亿新台币，即91.6亿美元。这导致新台币大幅走弱，并引发央行干预。

投资收益和其他货币汇率的变动部分支撑了储备规模。央行还通过掉期操作从美国国债获得了大量利息支付，这有助于抵消外汇干预的影响。

外国资本占比

截至10月底，外国投资者持有的台湾股票、债券和新台币存款价值为1.743万亿美元，而一个月前为1.927万亿美元。这一规模相当于台湾外汇储备的292%，而9月底该比例为321%。央行表示，将维持充足的储备水平，以保障国内金融市场稳定并防范资本突然外流。

关注我们在