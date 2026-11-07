Rezerwy walutowe Tajwanu pod koniec października spadły poniżej poziomu 600 mld dolarów i wyniosły 596,437 mld dolarów. To o 4,308 mld dolarów mniej niż pod koniec września i drugi z rzędu miesięczny spadek, informuje Taipei Times.

Interwencje na rynku walutowym

Bank centralny sprzedawał dolary amerykańskie i kupował nowe dolary tajwańskie, aby ograniczyć wahania lokalnej waluty. W ciągu miesiąca nowy dolar tajwański osłabił się o 0,626 NT$, czyli o 1,93%, wobec dolara amerykańskiego, powiedział Eugene Tsai, dyrektor generalny departamentu operacji walutowych banku centralnego.

Na kurs wpłynęły wyprzedaże na giełdzie oraz znaczny odpływ środków z funduszy zagranicznych. Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni odnotowali rekordowy odpływ netto w wysokości 28 mld dolarów, w tym w związku z repatriacją dywidend pieniężnych.

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Spadek giełdy i aktywów inwestorów

Indeks TAIEX spadł w ciągu miesiąca o 2728,30 punktu, czyli o 5,67%, w związku z obawami dotyczącymi wydatków na sztuczną inteligencję. W jednym z dni handlowych wartość sprzedaży netto zagranicznych inwestorów instytucjonalnych sięgnęła 300 mld NT$, czyli 9,16 mld dolarów. Spowodowało to gwałtowne osłabienie nowego dolara tajwańskiego i interwencję banku centralnego.

Dochody z inwestycji oraz zmiany kursów innych walut częściowo wsparły poziom rezerw. Bank centralny otrzymał także znaczne płatności odsetkowe z tytułu amerykańskich papierów skarbowych poprzez operacje swapowe, co pomogło zrekompensować wpływ interwencji walutowych.

Udział kapitału zagranicznego

Pod koniec października zagraniczni inwestorzy posiadali tajwańskie akcje, obligacje i depozyty w nowych dolarach tajwańskich o wartości 1,743 bln dolarów, wobec 1,927 bln dolarów miesiąc wcześniej. Kwota ta stanowiła 292% rezerw walutowych Tajwanu, podczas gdy pod koniec września wskaźnik wynosił 321%. Bank centralny oświadczył, że będzie utrzymywał wystarczający poziom rezerw dla stabilności krajowych rynków finansowych i ochrony przed nagłym odpływem kapitału.

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