Валютные резервы Тайваня в конце октября опустились ниже отметки $600 млрд и составили $596,437 млрд. Это на $4,308 млрд меньше, чем в конце сентября, и второе подряд месячное сокращение, сообщает Taipei Times.

Интервенции на валютном рынке

Центральный банк продавал доллары США и покупал новые тайваньские доллары, чтобы уменьшить колебания местной валюты. В течение месяца новый тайваньский доллар ослаб на NT$0,626, или на 1,93%, по отношению к доллару США, заявил генеральный директор департамента валютных операций центробанка Евгений Цай.

На курс повлияли распродажи на фондовом рынке и значительный отток средств иностранных фондов. Иностранные институциональные инвесторы зафиксировали рекордный чистый отток в размере $28 млрд, в том числе из-за репатриации денежных дивидендов.

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Падение биржи и активов инвесторов

Индекс TAIEX за месяц снизился на 2728,30 пункта, или на 5,67%, на фоне опасений по поводу расходов на искусственный интеллект. В один из торговых дней чистый объем продаж иностранных институциональных инвесторов достиг NT$300 млрд, или $9,16 млрд. Это вызвало резкое ослабление нового тайваньского доллара и интервенцию центробанка.

Доходы от инвестиций и изменения курсов других валют частично поддержали объем резервов. Центробанк также получил значительные процентные выплаты по американским казначейским бумагам через своповые операции, что помогло компенсировать влияние валютных интервенций.

Доля иностранного капитала

В конце октября иностранные инвесторы владели тайваньскими акциями, облигациями и депозитами в новых тайваньских долларах на $1,743 трлн против $1,927 трлн месяцем ранее. Этот объем равнялся 292% валютных резервов Тайваня, тогда как в конце сентября показатель составлял 321%. Центробанк заявил, что будет поддерживать достаточный уровень резервов для стабильности внутренних финансовых рынков и защиты от внезапного оттока капитала.

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