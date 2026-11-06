Erhard Dietl poświęcił wiersz i rysunek Janoschowi — Der Spiegel

W Niemczech autor i ilustrator Erhard Dietl stworzył rysunek i napisał wiersz ku pamięci pisarza dziecięcego i artysty Janoscha, który zmarł w tym tygodniu. Informuje o tym Der Spiegel.

Pożegnanie z autorem

Na rysunku Dietla przedstawiono płaczącą tygrysią kaczuszkę z utworów Janoscha. W wierszu 73-letni ilustrator nazwał kolegę swoim wzorem ze względu na jego swobodę, wyobraźnię, anarchiczność, stworzone przez niego światy oraz lekki styl rysowania. Dietl napisał też, że wszystkim będzie brakować Janoscha, i zapytał, czy ten będzie mógł kiedyś zejść na ostatni kieliszek wina.

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Autor Olchich

Erhard Dietl ilustruje książki dla dzieci od 1983 roku. W 1990 roku wydał pierwszą książkę z serii o Olchich — „Die Olchis sind da”. Bohaterowie tej serii mieszkają na wysypisku śmieci Schmuddelfing: zielone istoty lubią to, co ludzie uważają za obrzydliwe, i nigdy nie boli ich brzuch.

Na pożegnanie z Janoschem zareagowali również komik Otto Waalkes, artystka i rysowniczka satyryczna Der Spiegel Helena Baummeister, pisarz dziecięcy i ilustrator Ingo Siegner, rysownik satyryczny Julian Fibach, pisarka Elfie Donnelly oraz rysownik satyryczny Thomas Plassmann.

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