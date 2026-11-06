Эрхард Дитль посвятил стихотворение и рисунок Яношу — Der Spiegel

В Германии автор и иллюстратор Эрхард Дитль создал рисунок и написал стихотворение в память о детском писателе и художнике Яноше, который умер на этой неделе. Об этом сообщает Der Spiegel.

Прощание с автором

На рисунке Дитля изображён плачущий тигровый утёнок из произведений Яноша. В стихотворении 73-летний иллюстратор назвал коллегу своим образцом из-за его непринуждённости, фантазии, анархичности, созданных им миров и лёгкой манеры рисования. Дитль также написал, что Яноша всем будет не хватать, и спросил, сможет ли тот когда-нибудь спуститься на последний бокал вина.

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Автор Ольхов

Эрхард Дитль иллюстрирует детские книги с 1983 года. В 1990 году он издал первую книгу серии об Ольхах — «Die Olchis sind da». Герои этой серии живут на свалке Шмуддельфинга: зелёным существам нравится то, что люди считают отвратительным, и у них никогда не болит живот.

На прощание с Яношем также откликнулись комик Отто Ваалькес, художница и карикатуристка Der Spiegel Хелена Баумайстер, детский писатель и иллюстратор Инго Зигнер, карикатурист Юлиан Фибах, писательница Эльфи Доннелли и карикатурист Томас Плассманн.

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