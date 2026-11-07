Коалиция заявила об уничтожении дрона над Мединой — The Hindu

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила 6 ноября о перехвате и уничтожении беспилотника над регионом Медины в Саудовской Аравии. По утверждению коалиции, дрон был запущен йеменскими хуситами.

Хуситы отвергли атаку

Связанное с Ираном движение хуситов отвергло, что совершало какую-либо атаку в направлении Саудовской Аравии. Как сообщает The Hindu, хуситы уже неоднократно отвергали предыдущие обвинения коалиции в запуске дронов в направлении Мекки и Медины.

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Значение Медины

Медина является одним из самых священных мест ислама. Ежегодно город посещают миллионы мусульманских паломников.

Коалиция поддерживает международно признанное правительство Йемена, тогда как хуситы контролируют столицу страны Сану. По данным издания, трансграничные атаки с участием коалиции и хуситов активизировались на фоне американо-израильской войны против Ирана, открыв еще один фронт конфликта.

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