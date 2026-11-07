Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja walcząca w Jemenie poinformowała 6 listopada o przechwyceniu i zniszczeniu drona nad regionem Medyny w Arabii Saudyjskiej. Według koalicji dron został wystrzelony przez jemeńskich Huti.

Huti zaprzeczyli atakowi

Powiązany z Iranem ruch Huti zaprzeczył, aby przeprowadził jakikolwiek atak w kierunku Arabii Saudyjskiej. Jak informuje The Hindu, Huti wielokrotnie odrzucali wcześniejsze oskarżenia koalicji o wystrzeliwanie dronów w kierunku Mekki i Medyny.

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Znaczenie Medyny

Medyna jest jednym z najświętszych miejsc islamu. Co roku miasto odwiedzają miliony muzułmańskich pielgrzymów.

Koalicja wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu, podczas gdy Huti kontrolują stolicę kraju, Sanę. Według publikacji transgraniczne ataki z udziałem koalicji i Huti nasiliły się w związku z amerykańsko-izraelską wojną przeciwko Iranowi, otwierając kolejny front konfliktu.

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