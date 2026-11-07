В суринамской Амазонии общины коренного народа ваяна сталкиваются с наплывом старателей, ведущих незаконную добычу золота на их территориях.

Добыча на землях ваяна

Об этом сообщает Mongabay. Репортер издания Макс Рэдвин побывал в Амазонии Суринама, чтобы исследовать распространение незаконной добычи золота на территориях коренных народов. Его поездка была посвящена тому, как эта деятельность продвигается на земли местных общин.

По данным издания, старатели вырубают леса и загрязняют реки ртутью. Как отмечает Mongabay, эти последствия ощущают общины ваяна.

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Приграничная зона

Правительство Суринама обещало бороться с незаконной добычей золота. В то же время Mongabay сообщает, что общины продолжают сталкиваться с наплывом старателей.

Речь идет о территориях ваяна в приграничной зоне Суринама и Французской Гвианы. Mongabay называет вырубку лесов и загрязнение рек ртутью основными последствиями деятельности золотоискателей в этой местности.

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