W surinamskiej Amazonii społeczności rdzennego ludu Wajana mierzą się z napływem poszukiwaczy prowadzących nielegalne wydobycie złota na ich terytoriach.

Wydobycie na ziemiach Wajana

Informuje o tym Mongabay. Reporter serwisu Max Radwin udał się do surinamskiej Amazonii, aby zbadać rozprzestrzenianie się nielegalnego wydobycia złota na terytoriach ludów rdzennych. Jego podróż była poświęcona temu, jak działalność ta posuwa się na ziemie lokalnych społeczności.

Według serwisu poszukiwacze wycinają lasy i zanieczyszczają rzeki rtęcią. Jak podaje Mongabay, skutki te odczuwają społeczności Wajana.

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Strefa przygraniczna

Rząd Surinamu obiecał walczyć z nielegalnym wydobyciem złota. Jednocześnie Mongabay informuje, że społeczności nadal mierzą się z napływem poszukiwaczy.

Chodzi o terytoria Wajana w strefie przygranicznej Surinamu i Gujany Francuskiej. Mongabay wskazuje wycinanie lasów oraz zanieczyszczanie rzek rtęcią jako główne skutki działalności poszukiwaczy złota w tej okolicy.

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