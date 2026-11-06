Космический аппарат Европейского космического агентства Hera впервые сфотографировал вблизи двойную систему астероидов Дидим, в которую в сентябре 2022 года врезался аппарат NASA DART. На опубликованном ESA 5 ноября снимке главный астероид Дидим занимает большую часть кадра, а его спутник Диморфос виден лишь частично под ним и немного левее, сообщает Space.com.

Система Дидим

Диаметр астероида Дидим составляет около 780 метров, тогда как Диморфос имеет примерно 160 метров в поперечнике. Главный исследователь миссии Hera Патрик Мишель отметил, что камера DART перед столкновением показала другую сторону Дидима, поэтому новое изображение создает впечатление знакомства с новым миром.

Миссия Hera должна подробно исследовать систему после эксперимента DART. 26 сентября 2022 года аппарат NASA врезался в Диморфос, чтобы проверить, может ли такой удар изменить орбиту астероида и помочь отклонить опасный для Земли объект при достаточном заблаговременном предупреждении.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результат удара DART

До столкновения Диморфос обращался вокруг Дидима примерно за 11 часов 55 минут. После удара его орбитальный период сократился примерно на 33 минуты. Согласно материалу, спутник также движется примерно на 2,7 миллиметра в секунду медленнее, чем до столкновения.

Ученые уже заметили, что экваториальный хребет Дидима сохранился, однако на поверхности появились валуны, кратеры и структуры, похожие на борозды или гребни. Ученый миссии Hera Михаэль Кюпперс предположил, что часть этих особенностей может быть связана с материалом, выброшенным во время удара по Диморфосу и перенесенным через примерно километр пространства к Дидиму. Hera должна систематически нанести на карту выявленные изменения в системе.

Читай нас в