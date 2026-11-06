欧洲航天局的Hera航天器首次近距离拍摄了双小行星系统迪迪莫斯。2022年9月，NASA的DART航天器曾撞击该系统。ESA于11月5日发布的图像显示，主小行星迪迪莫斯占据了画面的大部分，其卫星迪莫弗斯仅部分出现在其下方略偏左的位置，Space.com报道。

迪迪莫斯系统

小行星迪迪莫斯的直径约为780米，而迪莫弗斯的直径约为160米。Hera任务首席研究员帕特里克·米歇尔指出，DART的相机在撞击前拍摄了迪迪莫斯的另一面，因此这张新图像让人感觉像是在认识一个新世界。

Hera任务将对DART实验后的该系统进行详细研究。2022年9月26日，NASA航天器撞击迪莫弗斯，以检验这种撞击是否能够改变小行星的轨道，并在有足够提前预警的情况下帮助偏转对地球构成危险的天体。

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DART撞击的结果

在撞击前，迪莫弗斯绕迪迪莫斯运行一周约需11小时55分钟。撞击后，其轨道周期缩短了约33分钟。根据该报道，这颗卫星的运行速度也比撞击前慢约每秒2.7毫米。

科学家已经注意到，迪迪莫斯的赤道脊仍然存在，但表面出现了巨石、陨石坑以及类似沟槽或脊状的结构。Hera任务科学家米夏埃尔·屈珀斯推测，其中一些特征可能与撞击迪莫弗斯时喷出的物质有关，这些物质穿越了约一公里的空间到达迪迪莫斯。Hera将系统地绘制该系统中已发现的变化。

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