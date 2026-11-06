Sonda Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej po raz pierwszy z bliska sfotografowała podwójny system asteroid Didymos, w który we wrześniu 2022 roku uderzyła sonda NASA DART. Na opublikowanym przez ESA 5 listopada zdjęciu główna asteroida Didymos zajmuje większą część kadru, a jej satelita Dimorphos jest widoczny jedynie częściowo pod nią i nieco po lewej stronie, informuje Space.com.

System Didymos

Średnica asteroidy Didymos wynosi około 780 metrów, podczas gdy Dimorphos ma około 160 metrów średnicy. Główny badacz misji Hera, Patrick Michel, zaznaczył, że kamera DART przed zderzeniem pokazała drugą stronę Didymosa, dlatego nowe zdjęcie sprawia wrażenie poznawania nowego świata.

Misja Hera ma szczegółowo zbadać system po eksperymencie DART. 26 września 2022 roku sonda NASA uderzyła w Dimorphosa, aby sprawdzić, czy taki impakt może zmienić orbitę asteroidy i pomóc odchylić obiekt niebezpieczny dla Ziemi przy wystarczająco wczesnym ostrzeżeniu.

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Rezultat uderzenia DART

Przed zderzeniem Dimorphos okrążał Didymosa w około 11 godzin i 55 minut. Po uderzeniu jego okres orbitalny skrócił się o około 33 minuty. Według materiału satelita porusza się również z prędkością mniejszą o około 2,7 milimetra na sekundę niż przed zderzeniem.

Naukowcy zauważyli już, że równikowy grzbiet Didymosa zachował się, jednak na powierzchni pojawiły się głazy, kratery oraz struktury przypominające bruzdy lub grzbiety. Naukowiec misji Hera Michael Küppers przypuszcza, że część tych cech może być związana z materiałem wyrzuconym podczas uderzenia w Dimorphosa i przeniesionym przez około kilometr przestrzeni do Didymosa. Hera ma systematycznie sporządzić mapę wykrytych zmian w systemie.

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