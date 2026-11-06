Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (GFCM) на сессии в Риме, Италия, приняла долгосрочные стратегии вылова для нескольких видов, однако отложила решение по новым ограничениям рыболовства для защиты глубоководных экосистем и холодноводного кораллового рифа. Об итогах встречи, проходившей 26–30 октября 2026 года с участием 23 государств и Европейского Союза, сообщает Mongabay.

Стратегии для хека и креветок

Комиссия утвердила долгосрочные стратегии вылова для европейского хека и глубоководной розовой креветки в Сицилийском проливе. Также был согласован план для большой красной креветки в Сицилийском проливе, Ионическом и Левантийском морях. Все эти запасы считаются чрезмерно эксплуатируемыми.

Планы предусматривают допустимые объемы вылова и согласованные уровни устойчивого использования ресурсов. В то же время в краткосрочной перспективе некоторые из них допускают незначительное увеличение количества промысловых дней или отмену запрета на использование пассивных орудий лова. Отдельно GFCM одобрила долгосрочную стратегию для обыкновенной дорады-корифены, эксплуатация которой считается устойчивой.

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Защиту глубин и кораллов перенесли

Научный консультативный комитет GFCM и рабочая группа по уязвимым морским экосистемам рекомендовали распространить действующий запрет на донное траление на глубинах свыше 1000 метров на участки с глубинами от 800 до 1000 метров. Такой шаг дополнительно защитил бы около 100 тысяч квадратных километров глубоководных экосистем.

Турция внесла соответствующее предложение, которое поддержали Египет, Ливан, Черногория и Марокко. Однако ЕС заблокировал его и призвал вернуться к рассмотрению на заседании 2027 года. Генеральный директор департамента морского рыболовства и аквакультуры итальянского Министерства сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесов Грациелла Ромито заявила, что Италия не считает имеющиеся доказательства достаточными для постоянного общего запрета во всем Средиземном море.

Комиссия также не приняла предложение о постоянном запрете профессионального и любительского донного рыболовства в районе Cabliers Coral Mound Province в южной части моря Альборан между Испанией и Марокко. Это единственный известный в Средиземном море холодноводный коралловый риф, который активно растет. Марокко попросило отложить решение до следующего года.

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