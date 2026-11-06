GFCM推迟保护地中海深海区域——Mongabay

地中海渔业总委员会（GFCM）在意大利罗马举行的会议上通过了针对多个物种的长期捕捞战略，但推迟就保护深海生态系统和一处冷水珊瑚礁的新捕捞限制措施作出决定。据Mongabay报道，此次会议于2026年10月26日至30日举行，23个国家和欧盟参加了会议。

针对无须鳕和虾类的战略

委员会批准了针对西西里海峡欧洲无须鳕和深水粉红虾的长期捕捞战略。委员会还同意了一项针对西西里海峡、爱奥尼亚海和黎凡特海大红虾的计划。所有这些种群都被认为遭到过度捕捞。

这些计划规定了允许捕捞量和商定的资源可持续利用水平。同时，短期内其中一些计划允许小幅增加捕捞天数，或取消对使用被动渔具的禁令。GFCM还批准了针对普通鲯鳅的长期战略，其捕捞被认为是可持续的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

深海和珊瑚保护被推迟

GFCM科学咨询委员会和脆弱海洋生态系统工作组建议，将目前适用于水深超过1000米区域的底拖网禁令扩大至水深800至1000米的区域。此举将额外保护约10万平方公里的深海生态系统。

土耳其提出了相关提案，埃及、黎巴嫩、黑山和摩洛哥表示支持。然而，欧盟阻止了该提案，并呼吁在2027年会议上重新审议。意大利农业、粮食主权和林业部海洋渔业与水产养殖司司长格拉齐耶拉·罗米托表示，意大利认为现有证据不足以支持在整个地中海实施永久性的全面禁令。

委员会还未通过一项提案，即在西班牙和摩洛哥之间阿尔沃兰海南部的Cabliers Coral Mound Province区域永久禁止商业和休闲底层捕捞。这里是地中海唯一已知仍在活跃生长的冷水珊瑚礁。摩洛哥要求将决定推迟至明年。

关注我们在