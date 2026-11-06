GFCM odroczyła ochronę głębin Morza Śródziemnego — Mongabay

Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) podczas sesji w Rzymie we Włoszech przyjęła długoterminowe strategie połowowe dla kilku gatunków, jednak odroczyła decyzję w sprawie nowych ograniczeń połowów mających chronić ekosystemy głębinowe i rafę koralową zimnych wód. O wynikach spotkania, które odbyło się od 26 do 30 października 2026 roku z udziałem 23 państw i Unii Europejskiej, informuje Mongabay.

Strategie dla morszczuka i krewetek

Komisja zatwierdziła długoterminowe strategie połowowe dla morszczuka europejskiego i głębokowodnej krewetki różowej w Cieśninie Sycylijskiej. Uzgodniono także plan dla dużej czerwonej krewetki w Cieśninie Sycylijskiej, Morzu Jońskim i Morzu Lewantyńskim. Wszystkie te stada uważa się za nadmiernie eksploatowane.

Plany przewidują dopuszczalne wielkości połowów oraz uzgodnione poziomy zrównoważonego wykorzystania zasobów. Jednocześnie w krótkiej perspektywie niektóre z nich dopuszczają niewielkie zwiększenie liczby dni połowowych lub zniesienie zakazu stosowania pasywnych narzędzi połowowych. Osobno GFCM zatwierdziła długoterminową strategię dla koryfeny pospolitej, której eksploatację uznaje się za zrównoważoną.

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Ochronę głębin i koralowców odroczono

Naukowy Komitet Doradczy GFCM oraz grupa robocza ds. wrażliwych ekosystemów morskich zaleciły rozszerzenie obowiązującego zakazu trałowania dennego na głębokościach przekraczających 1000 metrów na obszary o głębokości od 800 do 1000 metrów. Taki krok dodatkowo chroniłby około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych ekosystemów głębinowych.

Turcja zgłosiła odpowiednią propozycję, którą poparły Egipt, Liban, Czarnogóra i Maroko. Jednak UE ją zablokowała i wezwała do ponownego rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu w 2027 roku. Graziela Romito, dyrektorka generalna Departamentu Rybołówstwa Morskiego i Akwakultury włoskiego Ministerstwa Rolnictwa, Suwerenności Żywnościowej i Leśnictwa, oświadczyła, że Włochy nie uważają dostępnych dowodów za wystarczające do wprowadzenia stałego, powszechnego zakazu na całym Morzu Śródziemnym.

Komisja nie przyjęła również propozycji stałego zakazu komercyjnego i rekreacyjnego rybołówstwa dennego na obszarze Cabliers Coral Mound Province w południowej części Morza Alborańskiego między Hiszpanią a Marokiem. Jest to jedyna znana w Morzu Śródziemnym aktywnie rosnąca rafa koralowa zimnych wód. Maroko poprosiło o odroczenie decyzji do następnego roku.

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