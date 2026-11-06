特斯拉将美国市场 Cybertruck 电动皮卡的价格上调了最多7500美元，即最高10%，并停止接受基础版 Dual Motor AWD 的订单。目前可订购的最便宜 Cybertruck 版本是售价92,490美元的 Premium AWD。

据Electrek报道，此事发生在特斯拉确认计划于2027年年中左右结束位于 Gigafactory Texas 工厂的 Cybertruck 生产之后。

各版本新价格

Dual Motor AWD 的价格从74,990美元上涨至82,490美元，涨幅为10%。与此同时，该版本仍在特斯拉配置器中，但无法下单。

Premium AWD 的价格从84,990美元增至92,490美元，涨幅为8.8%。Cyberbeast 版本涨价2500美元，从99,990美元升至102,490美元，涨幅为2.5%。

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三个月内第二次涨价

这是不到三个月内 Cybertruck 的第二次涨价。8月，特斯拉将 Dual Motor AWD 的价格从69,990美元提高至74,990美元，并将 Premium AWD 的价格从79,990美元提高至84,990美元。

因此，与8月初相比，Premium AWD 的价格上涨了12,500美元，即15.6%。在大约10周内，可订购 Cybertruck 的最低价格从69,990美元升至92,490美元，涨幅为32%。

在2019年 Cybertruck 发布时，特斯拉曾公布其起售价为39,900美元。该媒体还指出，Cybertruck 不在欧洲及大多数右舵市场销售，而该公司上个月取消了其在澳大利亚和新西兰的上市计划。

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