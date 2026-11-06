Tesla підвищила ціни на Cybertruck у США до 10% — Electrek

Tesla підвищила ціни на електропікап Cybertruck у США на суму до 7 500 доларів, або до 10%, а також припинила приймати замовлення на базову версію Dual Motor AWD. Найдоступнішою модифікацією Cybertruck, яку наразі можна замовити, є Premium AWD вартістю 92 490 доларів.

Як повідомляє Electrek, це сталося після того, як Tesla підтвердила намір завершити виробництво Cybertruck на заводі Gigafactory Texas приблизно в середині 2027 року.

Нові ціни на модифікації

Ціна Dual Motor AWD зросла з 74 990 до 82 490 доларів, що відповідає підвищенню на 10%. Водночас ця версія залишається в конфігураторі Tesla, але можливість замовлення недоступна.

Вартість Premium AWD збільшилася з 84 990 до 92 490 доларів, або на 8,8%. Версія Cyberbeast подорожчала на 2 500 доларів — з 99 990 до 102 490 доларів, що становить 2,5%.

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Друге підвищення за три місяці

Це вже друге підвищення цін на Cybertruck менш ніж за три місяці. У серпні Tesla збільшила вартість Dual Motor AWD з 69 990 до 74 990 доларів, а Premium AWD — з 79 990 до 84 990 доларів.

Таким чином, Premium AWD стала дорожчою на 12 500 доларів, або на 15,6%, порівняно з початком серпня. Мінімальна ціна Cybertruck, доступного для замовлення, за приблизно 10 тижнів зросла з 69 990 до 92 490 доларів — на 32%.

Під час презентації Cybertruck у 2019 році Tesla називала стартову ціну 39 900 доларів. Видання також зазначає, що Cybertruck не продається в Європі та на більшості ринків із правостороннім кермом, а минулого місяця компанія скасувала його вихід в Австралії та Новій Зеландії.

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