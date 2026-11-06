Tesla podniosła ceny Cybertrucka w USA o nawet 10% — Electrek

Tesla podniosła ceny elektrycznego pickupa Cybertruck w USA o kwotę do 7500 dolarów, czyli do 10%, a także przestała przyjmować zamówienia na podstawową wersję Dual Motor AWD. Najtańszą wersją Cybertrucka, którą obecnie można zamówić, jest Premium AWD w cenie 92 490 dolarów.

Jak podaje Electrek, nastąpiło to po tym, jak Tesla potwierdziła zamiar zakończenia produkcji Cybertrucka w zakładzie Gigafactory Texas około połowy 2027 roku.

Nowe ceny wersji

Cena Dual Motor AWD wzrosła z 74 990 do 82 490 dolarów, co oznacza podwyżkę o 10%. Jednocześnie wersja ta pozostaje w konfiguratorze Tesli, ale możliwość jej zamówienia jest niedostępna.

Cena Premium AWD wzrosła z 84 990 do 92 490 dolarów, czyli o 8,8%. Wersja Cyberbeast podrożała o 2500 dolarów — z 99 990 do 102 490 dolarów, co stanowi 2,5%.

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Druga podwyżka w ciągu trzech miesięcy

Jest to już druga podwyżka cen Cybertrucka w ciągu niespełna trzech miesięcy. W sierpniu Tesla podniosła cenę Dual Motor AWD z 69 990 do 74 990 dolarów, a Premium AWD — z 79 990 do 84 990 dolarów.

Tym samym Premium AWD stał się droższy o 12 500 dolarów, czyli o 15,6%, w porównaniu z początkiem sierpnia. W ciągu około 10 tygodni minimalna cena Cybertrucka dostępnego na zamówienie wzrosła z 69 990 do 92 490 dolarów — o 32%.

Podczas prezentacji Cybertrucka w 2019 roku Tesla podawała cenę początkową na poziomie 39 900 dolarów. Publikacja zauważa również, że Cybertruck nie jest sprzedawany w Europie ani na większości rynków z ruchem prawostronnym, a w ubiegłym miesiącu firma anulowała jego debiut w Australii i Nowej Zelandii.

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