Tesla повысила цены на Cybertruck в США до 10% — Electrek

Tesla повысила цены на электрический пикап Cybertruck в США на сумму до 7500 долларов, или до 10%, а также прекратила принимать заказы на базовую версию Dual Motor AWD. Самой доступной модификацией Cybertruck, которую сейчас можно заказать, является Premium AWD стоимостью 92 490 долларов.

Как сообщает Electrek, это произошло после того, как Tesla подтвердила намерение завершить производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно в середине 2027 года.

Новые цены на модификации

Цена Dual Motor AWD выросла с 74 990 до 82 490 долларов, что соответствует повышению на 10%. При этом эта версия остается в конфигураторе Tesla, однако возможность заказа недоступна.

Стоимость Premium AWD увеличилась с 84 990 до 92 490 долларов, или на 8,8%. Версия Cyberbeast подорожала на 2500 долларов — с 99 990 до 102 490 долларов, что составляет 2,5%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Второе повышение за три месяца

Это уже второе повышение цен на Cybertruck менее чем за три месяца. В августе Tesla увеличила стоимость Dual Motor AWD с 69 990 до 74 990 долларов, а Premium AWD — с 79 990 до 84 990 долларов.

Таким образом, Premium AWD стал дороже на 12 500 долларов, или на 15,6%, по сравнению с началом августа. Минимальная цена Cybertruck, доступного для заказа, примерно за 10 недель выросла с 69 990 до 92 490 долларов — на 32%.

Во время презентации Cybertruck в 2019 году Tesla называла стартовую цену в 39 900 долларов. Издание также отмечает, что Cybertruck не продается в Европе и на большинстве рынков с правосторонним рулем, а в прошлом месяце компания отменила его выход в Австралии и Новой Зеландии.

Читай нас в