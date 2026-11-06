司职传接员的芬·史密斯已从小腿伤势中恢复，将在英格兰队对阵澳大利亚的比赛中首发出场。据BBC体育报道，这将是英格兰队今秋在Nations Championship中的首场测试赛，比赛将于周日举行。

24岁的史密斯在英格兰此前五场比赛中均以10号位首发。他能否参加对阵澳大利亚的比赛一度存疑，此前他在10月24日北安普顿对阵莱斯特的比赛末段离场。在今年的六国赛期间，史密斯在国家队传接员的排序中超过了乔治·福特。

本·柯里的回归

侧翼前锋本·柯里也进入首发阵容，他在经历了16个月的伤病困扰后重返测试赛。他的双胞胎兄弟汤姆·柯里因本周训练中遭遇的新伤将无法出战。

报道指出，本·柯里在擒抱后的争球中可能发挥重要作用，而澳大利亚的弗雷泽·麦克赖特和卡洛·蒂扎诺在这方面表现突出。这可能有助于英格兰为史密斯和后卫线球员提供快速出球。

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阵容中的其他变化

史密斯在北安普顿的队友汤米·弗里曼将出任边锋。今夏转会至哈勒昆队的全卫乔治·弗班克必要时可以担任第一接球手。

亚历克斯·科尔斯将力压乔治·马丁，在第二排首发，亨利·斯莱德则被选为外侧中卫。乔·马钱特和威尔·约瑟夫未进入23人大名单。

芬·巴克斯特在因脚伤休战10个月后只参加了两场比赛，他将担任左侧支柱。埃利斯·根奇和威尔·斯图尔特将坐在替补席上，而埃克塞特前锋格雷格·菲西劳可能迎来自己代表英格兰队的首秀。

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